FT дізналося деталі про рішення США по поставках ATACMS

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"Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, після місяців обговорень, чи надати Києву ці боєприпаси, повідомляють джерела, знайомі з питанням", - пише FT.

Як повідомляє видання, "рішення було ухвалено перед візитом Президента України Володимира Зеленського до США цього тижня, але адміністрація Байдена вирішила не оголошувати про це публічно".

За словами джерел, Вашингтон визначився з версією ракет. За словами людей, знайомих з ходом дискусії, відправлення типу з касетними бомбами допоможе зменшити деякі занепокоєння офіційних осіб, оскільки вони не виснажать запаси ракет з унітарними боєголовками.

Раніше

22 вересня NBC News з посиланням на трьох американських чиновників і представника Конгресу, знайомих з дискусіями, повідомило, що Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику партію ракет ATACMS.

У Білому домі після цього не змогли підтвердити повідомлення про обіцянку Байдена передати ATACMS.