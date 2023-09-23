У Білому домі не змогли підтвердити повідомлення про обіцянку Байдена передати ATACMS

Цитата

"Отже, ще раз, я просто не збираюся підтверджувати повідомлення. Послухайте - і Джейк (Салліван) також це сказав, коли був тут - президент (Джо Байден) уже давно говорив у минулому, що ATACMS не виключено з обговорення. Але мені просто немає чого оголосити", - зазначила вона.

При цьому речниця вказала, що США продовжать виявляти підтримку Україні допомогою у сфері безпеки. "Тож це наше зобов’язання. Ми будемо там стільки, скільки вони - стільки, скільки буде потрібно. Я просто не можу підтвердити ці повідомлення", - сказала Жан-П'єр.

У Пентагоні також не було підтвердження такої новини, повідомляє кореспондент Голосу Америки з питань національної безпеки Джеф Селдін.

Доповнення

22 вересня NBC News з посиланням на трьох американських чиновників і представника Конгресу, знайомих з дискусіями, повідомило, що Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику партію ракет ATACMS.