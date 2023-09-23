У Білому домі не змогли підтвердити повідомлення про обіцянку Байдена передати ATACMS
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Білому домі не змогли підтвердити повідомлення у пресі про те, що президент США Джо Байден пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть ракети ATACMS. Про це під час брифінгу 22 вересня заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.
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"Отже, ще раз, я просто не збираюся підтверджувати повідомлення. Послухайте - і Джейк (Салліван) також це сказав, коли був тут - президент (Джо Байден) уже давно говорив у минулому, що ATACMS не виключено з обговорення. Але мені просто немає чого оголосити", - зазначила вона.
При цьому речниця вказала, що США продовжать виявляти підтримку Україні допомогою у сфері безпеки. "Тож це наше зобов’язання. Ми будемо там стільки, скільки вони - стільки, скільки буде потрібно. Я просто не можу підтвердити ці повідомлення", - сказала Жан-П'єр.
У Пентагоні також не було підтвердження такої новини, повідомляє кореспондент Голосу Америки з питань національної безпеки Джеф Селдін.
Доповнення
22 вересня NBC News з посиланням на трьох американських чиновників і представника Конгресу, знайомих з дискусіями, повідомило, що Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику партію ракет ATACMS.