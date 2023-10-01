Эстония планирует купить у США ракеты большой дальности ATACMS
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Эстония рассчитывает, что вместе с РСЗО HIMARS Эстония США продадут также и ракеты большой дальности ATACMS. Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление директора государственного Центра оборонных инвестиций Магнуса Саара, пишет УНН.
Детали
В декабре прошлого года Эстония подписала соглашение с США о закупке пусковых установок HIMARS, ракет и другого необходимого оборудования. Поставки состоятся в течение 2025 года.
Также страна направила США запрос о покупке дальнобойных ракет класса ATACMS.
“В будущем, конечно, мы планируем сами покупать такие боеприпасы, но это музыка будущего и очень зависит от того, дадут ли нам США разрешение на продажу таких боеприпасов”, — сказал Саар.
Напомним
Financial Times сообщило детали о решении США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS, которые просила Украина.