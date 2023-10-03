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Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Певкуром: обговорили ситуацію на фронті та потреби Сил оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський напередодні провів зустріч із міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром, який перебуває з візитом у нашій країні. Глава держави подякував Естонії за лідерство в наданні допомоги Україні для протистояння агресії рф, повідомляє УНН.

Цитата

“Вдячний уряду вашої країни, суспільству та всім, хто поруч з українцями під час повномасштабної війни росії. Це надзвичайно важливо. Ми цього ніколи не забудемо. Ви дуже нам допомогли, і ми високо цінуємо це. Особливо це було важливо в перші дні російського вторгнення”, — заявив Зеленський.

Президент розповів міністру оборони Естонії про ситуацію на фронті, першочергові потреби українських воїнів.

Сторони обговорили можливості додаткових механізмів оборонного сприяння нашій державі з боку Естонії.

Окремо було відзначено провідну роль Естонської Республіки в запуску ІТ-коаліції для України під час нещодавньої зустрічі у форматі “Рамштайн”.

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Своєю чергою Ханно Певкур зазначив, що “Естонія буде з Україною так довго, як буде потрібно”.

“Ми намагаємося знайти нові шляхи підтримки. Ми спілкувалися сьогодні з Рустемом (міністром оборони України-ред.) по варіантах цієї підтримки”, — заявив міністр.

Він також зазначив, що Естонія також буде допомагати відбудовувати Україну.

“Ми відкриваємо реконструйований міст завтра. І садочок, нові проекти”, — додав Певкур.

Також Зеленський та Певкур обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.

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