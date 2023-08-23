Зеленский встретился с сенаторами США и рассказал им о ситуации на фронте

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«Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Ричардом Блюменталем, Линдси Грэмом и Элизабет Уоррен, которые находятся с визитом в Украине», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Зеленский высоко отметил имеющуюся в Конгрессе США двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины и выразил отдельную благодарность Президенту Соединенных Штатов и всему американскому народу за лидерство в оборонной и финансовой помощи нашей стране.

«Он проинформировал собеседников о ситуации на фронте и отметил приоритетность вопроса дальнейшего усиления системы украинской обороноспособности», - отмечается в сообщении.

Кроме того, была отмечена важность начала процесса передачи Украине самолетов F-16, тренировки пилотов и дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки в этом вопросе.

Дополнение

Зеленский сообщал, что предстоящие президентские и парламентские выборы в США, безусловно, будут иметь влияние на поддержку Украины. Это может повлиять как положительно, так и отрицательно.