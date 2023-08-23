Зеленський зустрівся із сенаторами США та розповів їм про ситуацію на фронті

Цитата

«Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен, які перебувають з візитом в Україні», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Зеленський високо відзначив наявну в Конгресі США двопалатну та двопартійну підтримку України й висловив окрему подяку Президенту Сполучених Штатів та всьому американському народу за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі нашій країні.

«Він поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, було відзначено важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні.

Доповнення

Зеленський повідомляв, що майбутні президентські та парламентські вибори у США, безумовно, будуть мати вплив на підтримку України. Це може вплинути як позитивно, так й негативно.