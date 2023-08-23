Зеленський зустрівся із сенаторами США та розповів їм про ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир зустрівся із сенаторами США. Він поінформував їх про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
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«Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен, які перебувають з візитом в Україні», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Зеленський високо відзначив наявну в Конгресі США двопалатну та двопартійну підтримку України й висловив окрему подяку Президенту Сполучених Штатів та всьому американському народу за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі нашій країні.
«Він поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, було відзначено важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні.
Доповнення
Зеленський повідомляв, що майбутні президентські та парламентські вибори у США, безумовно, будуть мати вплив на підтримку України. Це може вплинути як позитивно, так й негативно.