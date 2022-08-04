Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресла

Так, Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:



Костина Андрея Евгеньевича – Генеральный прокурор;



Малюка Василия Васильевича – первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины.



Кроме того, Президент вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-председателя СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины 19 июля.

Президент тогда же подписал соответствующий указ.

Также 19 июля Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.