Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины – ввел Генерального прокурора Украины Андрея Костина и первого заместителя председателя СБУ Василия Малюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.
Так, Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:
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- Костина Андрея Евгеньевича – Генеральный прокурор;
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- Малюка Василия Васильевича – первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины.
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Кроме того, Президент вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-председателя СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову.
Дополнение
Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины 19 июля.
Президент тогда же подписал соответствующий указ.
Также 19 июля Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.