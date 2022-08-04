Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла

Так, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:



Костіна Андрія Євгеновича - Генеральний прокурор;



Малюка Василя Васильовича - перший заступник Голови Служби безпеки України.



Окрім того, Президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексголову СБУ Івана Баканова та колишнього Генпрокурора Ірину Венедіктову.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України 19 липня.

Президент тоді ж підписав відповідний указ.

Також 19 липня Рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ.