Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України – увів Генерального прокурора України Андрія Костіна та першого заступника голови СБУ Василя Малюка. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.
Так, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:
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- Костіна Андрія Євгеновича - Генеральний прокурор;
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- Малюка Василя Васильовича - перший заступник Голови Служби безпеки України.
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Окрім того, Президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексголову СБУ Івана Баканова та колишнього Генпрокурора Ірину Венедіктову.
Доповнення
Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України 19 липня.
Президент тоді ж підписав відповідний указ.
Також 19 липня Рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ.