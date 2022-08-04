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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла

Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України – увів Генерального прокурора України Андрія Костіна та першого заступника голови СБУ Василя Малюка. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.

Так, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

  • Костіна Андрія Євгеновича - Генеральний прокурор;
  • Малюка Василя Васильовича - перший заступник Голови Служби безпеки України.

Окрім того, Президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексголову СБУ Івана Баканова та колишнього Генпрокурора Ірину Венедіктову.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України 19 липня.

Президент тоді ж підписав відповідний указ.

Також 19 липня Рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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