Зеленский созвонился с Джонсоном: настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. О результатах Глава государства сообщил в Twitter, пишет УНН.
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"Провел очередные переговоры с Премьер-министром Борисом Джонсоном. Сообщил о героической борьбе народа Украины с агрессией РФ. Благодарны за весомую поддержку, в частности в сфере безопасности. Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине", - отметил Зеленский.
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