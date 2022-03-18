Зеленский созвонился с Джонсоном: настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине

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"Провел очередные переговоры с Премьер-министром Борисом Джонсоном. Сообщил о героической борьбе народа Украины с агрессией РФ. Благодарны за весомую поддержку, в частности в сфере безопасности. Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине", - отметил Зеленский.

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Великобритания разместит в Польше ракетный комплекс Sky Saber и военных.