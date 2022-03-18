Зеленський зідзвонився з Джонсоном: налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вчергове поговорив по телефону з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про результати Глава держави повідомив у Twitter, пише УНН.
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"Провів чергові перемовини з Прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Повідомив про героїчну боротьбу народу України з агресією РФ. Вдячні за вагому підтримку, зокрема безпекову. Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Велика Британія розмістить у Польщі ракетний комплекс Sky Saber і військових.