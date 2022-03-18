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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 8850 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Зеленський зідзвонився з Джонсоном: налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні

Зеленський зідзвонився з Джонсоном: налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні

Київ • УНН

 • 83742 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вчергове поговорив по телефону з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про результати Глава держави повідомив у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Провів чергові перемовини з Прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Повідомив про героїчну боротьбу народу України з агресією РФ. Вдячні за вагому підтримку, зокрема безпекову. Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні", - зазначив Зеленський.

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