Зеленский заявил, что удалось освободить часть территории, оккупированных после 24 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В своем вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что удалось освободить часть территории, оккупированных после 24 февраля, пишет УНН.
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"Украина выстояла под жестокими ударами России. Нам уже удалось освободить часть территории, которая была оккупирована после 24 февраля. Постепенно освободим и другие районы нашего государства, которые сейчас находятся под оккупантами", - говорится в обращении.
Детали
Зеленский отметил, что Украина во время такой войны получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз, сохранила устойчивость государственных институций, перестроила энергетическую систему для работы в энергосети европейского континента, а также смогли перенаправить все логистические процессы в государстве – экономические.
"А главное, сохраняем внутреннее единство, преодолев мешавшие в прошлом конфликты и противоречия", - добавил Президента.
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