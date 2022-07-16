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Зеленський заявив, що вдалося звільнити частину території, які були окуповані після 24 лютого

Зеленський заявив, що вдалося звільнити частину території, які були окуповані після 24 лютого

Київ • УНН

 • 299220 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що вдалося звільнити частину території, які були окуповані після 24 лютого, пише УНН.

Цитата

"Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо й інші райони нашої держави, які зараз під окупантами", - йдеться у зверненні.

Деталі

Зеленський зазначив, що Україна в час такої війни здобула статус кандидата на вступ у Європейський Союз, зберегла стійкість державних інституцій, перебудувала енергетичну систему для роботи в енергомережі європейського континенту, а також змогли перенаправити всі логістичні процеси в державі – військові та економічні.

"А головне, зберігаємо внутрішню єдність, подолавши конфлікти й суперечності, які заважали в минулому", - додав Президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Це документ, який утвердив право нашого народу жити самостійно: Зеленський про 32-річчя Декларації про державний суверенітет України.

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