Зеленський заявив, що вдалося звільнити частину території, які були окуповані після 24 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що вдалося звільнити частину території, які були окуповані після 24 лютого, пише УНН.
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"Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо й інші райони нашої держави, які зараз під окупантами", - йдеться у зверненні.
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Зеленський зазначив, що Україна в час такої війни здобула статус кандидата на вступ у Європейський Союз, зберегла стійкість державних інституцій, перебудувала енергетичну систему для роботи в енергомережі європейського континенту, а також змогли перенаправити всі логістичні процеси в державі – військові та економічні.
"А головне, зберігаємо внутрішню єдність, подолавши конфлікти й суперечності, які заважали в минулому", - додав Президента.
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