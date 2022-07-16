Це документ, який утвердив право нашого народу жити самостійно: Зеленський про 32-річчя Декларації про державний суверенітет України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Цього року 32 роки виконується Декларації про державний суверенітет України. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський підкреслив важливість цього документа і що він утвердив право нашого народу жити самостійно. Про це повідомляє УНН.
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"Цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Це був перший документ такого рівня після багатьох років, який утвердив право нашого народу жити самостійно. Самостійно й демократично", - йдеться у зверненні.
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Як зазначив Президент, конкретні пункти Декларації відображали реалії того часу й надії, які панували в нашому суспільстві.
"32 роки по тому, після восьми років війни на Донбасі і в 143-й день повномасштабної війни проти Росії може здаватися, що текст Декларації міг би бути іншим, зокрема з безпекового погляду. Але на той час і цей текст був революційним", - зазначив Глава держави.
За словами Зеленського Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України.
"І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що дуже важливо – юридично", - зазначив Президент.
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