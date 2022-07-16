Это документ, утвердивший право нашего народа жить самостоятельно: Зеленский о 32-летии Декларации о государственном суверенитете Украины

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"В этот день 32 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Это был первый документ такого уровня после многих лет, утвердивший право нашего народа жить самостоятельно. Самостоятельно и демократически", - говорится в обращении.

Детали

Как отметил Президент, конкретные пункты Декларации отражали реалии того времени и надежды, царившие в нашем обществе.

" 32 года спустя, после восьми лет войны на Донбассе и в 143-й день полномасштабной войны против России может казаться, что текст Декларации мог бы быть другим, в том числе с точки зрения безопасности. Но в то время и этот текст был революционным ", – отметил Глава государства.

По словам Зеленского, Декларация восстановила традицию украинского государства, и именно на ее основе впоследствии был принят Акт провозглашения независимости Украины.

"И сегодня, когда наш народ воюет за независимость, мы – в своем праве во всех смыслах этого слова – исторически, политически, культурно и, что очень важно – юридически", - отметил Президент.

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