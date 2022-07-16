Україна може використовувати HIMARS проти російських об'єктів у Криму – розвідка

Деталі

Ще однією метою є чорноморський флот росії. Насамперед — це фрегати, малі ракетні кораблі та підводні човни.

Цитата

"Дійсно, на сьогоднішній день Кримський півострів став просто хабом для переміщення всієї техніки, зброї яка іде з території рф в Південні райони нашої держави... Ви бачити наскільки активно використовується чорноморський флот рф для нанесення ракетних ударів по нашій території. Насамперед - це система Калібр, фрегати, малі ракетні кораблі та підводні човни, які на постійній основі кожен день несуть бойове чергування. Чекають команди і потім проводять пуски незважаючи на пору доби. Тому це теж одна із цілей які необхідно вражати для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об'єктів та взагалі України", - сказав Скібіцький.