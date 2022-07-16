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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31871 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 77675 перегляди

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Україна може використовувати HIMARS проти російських об'єктів у Криму – розвідка

Україна може використовувати HIMARS проти російських об'єктів у Криму – розвідка

Київ • УНН

 • 260754 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що метою HIMARS може стати військова техніка, яку росія перекидає з Криму на південь України, передає УНН з посиланням на слова речника під час телемарафону.

Деталі

Ще однією метою є чорноморський флот росії. Насамперед — це фрегати, малі ракетні кораблі та підводні човни.

Цитата

"Дійсно, на сьогоднішній день Кримський півострів став просто хабом для переміщення всієї техніки, зброї яка іде з території рф в Південні райони нашої держави... Ви бачити наскільки активно використовується чорноморський флот рф для нанесення ракетних ударів по нашій території. Насамперед - це система Калібр, фрегати, малі ракетні кораблі та підводні човни, які на постійній основі кожен день несуть бойове чергування. Чекають команди і потім проводять пуски незважаючи на пору доби. Тому це теж одна із цілей які необхідно вражати для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об'єктів та взагалі України", - сказав Скібіцький.

Українські Національні Новини

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