Украина может использовать HIMARS против российских объектов в Крыму – разведка

Детали

Еще одной целью является черноморский флот россии. В первую очередь — это фрегаты, малые ракетные корабли и подлодки.

Цитата

"Действительно, на сегодняшний день Крымский полуостров стал просто хабом для перемещения всей техники, оружия, которая идет с территории россии в Южные районы нашего государства... Вы можете видеть насколько активно используется черноморский флот россии для нанесения ракетных ударов по нашей территории. Прежде всего - это система Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки, которые на постоянной основе каждый день несут боевое дежурство, ждут команды и затем проводят пуски, несмотря на время суток, поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать для обеспечения безопасности наших граждан, наших объектов и вообще Украины", - сказал Скибицкий.