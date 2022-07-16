Украина может использовать HIMARS против российских объектов в Крыму – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что целью HIMARS может стать военная техника, которую россия перебрасывает из Крыма на юг Украины, передает УНН со ссылкой на слова представителя во время телемарафона.
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Еще одной целью является черноморский флот россии. В первую очередь — это фрегаты, малые ракетные корабли и подлодки.
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"Действительно, на сегодняшний день Крымский полуостров стал просто хабом для перемещения всей техники, оружия, которая идет с территории россии в Южные районы нашего государства... Вы можете видеть насколько активно используется черноморский флот россии для нанесения ракетных ударов по нашей территории. Прежде всего - это система Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки, которые на постоянной основе каждый день несут боевое дежурство, ждут команды и затем проводят пуски, несмотря на время суток, поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать для обеспечения безопасности наших граждан, наших объектов и вообще Украины", - сказал Скибицкий.