Зеленский: завтра начинается важная неделя – символическая

Цитата

"Завтра начинается важная неделя – символическая. Неделя, когда мы впервые отметим День Украинской Государственности 28 июля. Впервые. Отметим во время такой жестокой войны – на шестом ее месяце. После восьми лет войны на Донбассе. Но отметим. Несмотря на все. Потому что украинцев не сломать", - сказал он.

Зеленский добавил, что День Украинской Государственности будет утверждать связь украинцев, которые живут теперь, со многими поколениями нашего народа.

"Более тысячи лет государственному опыту украинцев, нашей культуре, нашей самобытности, украинскому характеру. Сейчас во многих подвигах наших воинов, в мудрости наших людей в боях, даже просто в разговорах обычных украинцев о том, что происходит, мы можем увидеть, мы можем услышать и понять примеры таких же характеров, но сотни лет назад. Можем увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни, и самое главное отношение к Украине и к врагу", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас.

"После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие. Украинцы никогда не отдадут своей независимости. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не на этот раз! Беречь единство сейчас, работать вместе на победу – это важнейшая национальная задача, которую все мы обязательно выполним. А значит, сможем сделать то, что не удавалось сделать ранее предыдущим поколениям. Это касается и нашей защиты в этой войне за независимость, и нашего движения в объединенную Европу, к полноправному членству в ЕС, и нашей способности стать одним из самых современных государств мира. Нет сейчас тех, кто бы в этом сомневался. Есть только те, кто спорит, как этого добиться. Это будет. Это признак веры в Украину – не только нашей собственной веры. Даже оккупанты признают, что мы победим. Мы слышим это в их разговорах – постоянно, о том, что они рассказывают своим близким, когда связываются с ними", - сказал Зеленский.

Глава государства призвал не расслабляться и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делать все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и чтобы собрать для Украины как можно больше поддержки.

"На этой неделе будут важные визиты партнеров, будут важны переговоры, а самое важное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии, в экономике. Я благодарен всем, кто защищает наше государство! И желаю всем нам, всем украинцам, результативной новой недели. Слава Украине!", - добавил президент Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настанет день, когда ракеты потеряют для оккупантов смысл – Зеленский