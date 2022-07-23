Настане день, коли ракети втратять для окупантів сенс - Зеленський

Цитата

"Настане день, коли й ракети втратять для окупантів сенс. Зараз вдається збивати частину ракет. Мета – збивати кожну. І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні та ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета. Держава-терорист щоденно постачає нові аргументи для цього", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західним партнерам було б набагато дешевше передати Україні засоби протиповітряної оборони, ніж щомісяця підтримувати її економіку.