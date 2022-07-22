Заходу дешевше надати Україні ППО, ніж підтримувати економіку - Зеленський

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40867 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 87958 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 126694 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 178100 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 174919 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172825 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149431 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115900 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108972 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 311589 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 28923 перегляди

Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро: куди підуть кошти

1 квітня, 15:56 • 25175 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 37303 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 27915 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 48461 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 186233 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 311585 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572149 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515595 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715909 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 48461 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93274 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120827 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143836 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157331 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Заходу дешевше надати Україні ППО, ніж підтримувати економіку - Зеленський

Заходу дешевше надати Україні ППО, ніж підтримувати економіку - Зеленський

Київ • УНН

 • 198351 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західним партнерам було б набагато дешевше передати Україні засоби протиповітряної оборони, ніж щомісяця підтримувати її економіку. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає УНН.

Зеленський зазначив, що поставки Himars, хоч і мають істотне значення, але цього замало, щоб переломити ситуацію. Більш гострою є потреба в системі протиповітряної оборони.

За його словами, такі засоби протиповітряної оборони були б набагато дешевше для США та Європи, ніж підтримка української економіки щомісячним дефіцитом бюджету в 5 мільярдів доларів. Особливо на фоні того, що понад шість мільйонів українців покинули країну з лютого, і більшість із них досі залишаються за межами країни, переважно в Європі.

Цитата

"Чому економіка не працює? Тому що люди за кордоном, жінки і діти. Жінка, яка повертається з дитиною, поки її чоловік бореться, повинна йти на роботу. Але всі бояться відправляти дітей до школи через ракети", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв про успіхи та домовленості щодо постачань Україні сучасних систем ППО.

Перша Леді Олена Зеленська звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки, та закликала надати Україні зброю та протиповітряну оборону для захисту Держави.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42