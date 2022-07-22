Заходу дешевше надати Україні ППО, ніж підтримувати економіку - Зеленський

Зеленський зазначив, що поставки Himars, хоч і мають істотне значення, але цього замало, щоб переломити ситуацію. Більш гострою є потреба в системі протиповітряної оборони.

За його словами, такі засоби протиповітряної оборони були б набагато дешевше для США та Європи, ніж підтримка української економіки щомісячним дефіцитом бюджету в 5 мільярдів доларів. Особливо на фоні того, що понад шість мільйонів українців покинули країну з лютого, і більшість із них досі залишаються за межами країни, переважно в Європі.

Цитата

"Чому економіка не працює? Тому що люди за кордоном, жінки і діти. Жінка, яка повертається з дитиною, поки її чоловік бореться, повинна йти на роботу. Але всі бояться відправляти дітей до школи через ракети", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв про успіхи та домовленості щодо постачань Україні сучасних систем ППО.

Перша Леді Олена Зеленська звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки, та закликала надати Україні зброю та протиповітряну оборону для захисту Держави.