Западу дешевле предоставить Украине ПВО, чем поддерживать экономику - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным партнерам было бы гораздо дешевле передать Украине средства противовоздушной обороны, чем ежемесячно поддерживать ее экономику. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.
Зеленский отметил, что поставки Himars, хоть и имеют существенное значение, но этого мало, чтобы переломить ситуацию. Более острой есть потребность в системе противовоздушной обороны.
По его словам, такие средства противовоздушной обороны были бы гораздо дешевле для США и Европы, чем поддержка украинской экономики ежемесячным дефицитом бюджета в 5 миллиардов долларов. Особенно на фоне того, что более шести миллионов украинцев покинули страну с февраля, и большинство из них остаются за пределами страны, преимущественно в Европе.
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"Почему экономика не работает? Потому что люди за границей, женщины и дети. Женщина, которая возвращается с ребенком, пока ее муж борется, должна идти на работу. Но все боятся отправлять детей в школу через ракеты", - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский заявлял об успехах и договоренностях по поставкам Украине современных систем ПВО.
Первая Леди Елена Зеленская обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов Америки, и призвала предоставить Украине оружие и противовоздушную оборону для защиты государства.