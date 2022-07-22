Западу дешевле предоставить Украине ПВО, чем поддерживать экономику - Зеленский

Зеленский отметил, что поставки Himars, хоть и имеют существенное значение, но этого мало, чтобы переломить ситуацию. Более острой есть потребность в системе противовоздушной обороны.

По его словам, такие средства противовоздушной обороны были бы гораздо дешевле для США и Европы, чем поддержка украинской экономики ежемесячным дефицитом бюджета в 5 миллиардов долларов. Особенно на фоне того, что более шести миллионов украинцев покинули страну с февраля, и большинство из них остаются за пределами страны, преимущественно в Европе.

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"Почему экономика не работает? Потому что люди за границей, женщины и дети. Женщина, которая возвращается с ребенком, пока ее муж борется, должна идти на работу. Но все боятся отправлять детей в школу через ракеты", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял об успехах и договоренностях по поставкам Украине современных систем ПВО.

Первая Леди Елена Зеленская обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов Америки, и призвала предоставить Украине оружие и противовоздушную оборону для защиты государства.