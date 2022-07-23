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Настанет день, когда ракеты потеряют для оккупантов смысл - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что в целом Украина достигла за эти почти пять месяцев столь масштабной дипломатической поддержки, что россия не сможет этому ничего противопоставить, передает УНН.

Цитата

"Настанет день, когда и ракеты потеряют для оккупантов смысл. Сейчас удается сбивать часть ракет. Цель – сбивать каждую. И мы будем делать все необходимое, чтобы все же получить современные и эффективные системы противовоздушной обороны. Наша цель. Государство-террорист ежедневно поставляет новые аргументы для этого", – сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным партнерам было бы гораздо дешевле передать Украине средства противовоздушной обороны, чем ежемесячно поддерживать ее экономику.

Украинские Национальные Новости

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