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Зеленський: завтра починається важливий тиждень – символічний

Зеленський: завтра починається важливий тиждень – символічний

Київ • УНН

 • 225501 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Завтра для України починається важливий тиждень. Зокрема, 28 липня вперше відзначиметься День Української Державності. Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Завтра починається важливий тиждень – символічний. Тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня. Вперше. Відзначимо в час такої жорстокої війни – на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати", - сказав він.

Зеленський додав, що День Української Державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу.

"Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру. Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, але сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і найголовніше – ставлення до України й до ворога", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас.

"Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу! Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов’язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу. Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався б. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну – не тільки нашої власної віри. Навіть окупанти визнають, що ми переможемо. Ми чуємо це в їхніх розмовах – постійно, у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв’язуються з ними", - сказав Зеленський.

Глава держави закликав не розслаблятись і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робити все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки.

"Цього тижня будуть важливі візити партнерів, будуть важливі переговори, а найважливіше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії, в економіці. Я вдячний усім, хто захищає нашу державу! І бажаю всім нам, всім українцям, результативного нового тижня. Слава Україні!", - додав президент України.

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