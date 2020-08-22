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Зеленский утвердил переименование двух бригад Нацгвардии

Киев • УНН

 • 27763 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил переименование 4 бригады оперативного назначения и 23 отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии. Об этом говорится в указах №336/2020 и №337/2020, опубликованных на сайте Офиса президента, информирует УНН.

Зеленский утвердил переименование двух бригад Нацгвардии

Так, указом №336/2020 было принято решение о присвоении имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука 4 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

"Учитывая боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение возложенных задач личным составом 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, постановляю: присвоить имя Героя Украины сержанта Сергея Михальчука 4 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины и в дальнейшем именовать ее - 4 бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

Следующим указом - №337/2020 Президент распорядился присвоить почетное звание 23 отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины.

"Учитывая боевые заслуги, мужество, образцовое выполнение возложенных задач, высокий профессионализм личного состава 23 отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины, постановляю: присвоить 23 отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины почетное наименование "Хортица" и в дальнейшем именовать ее - 23 отдельная бригада охраны общественного порядка "Хортица" Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что оба указа подписаны Президентом 21 августа 2020 года и вступают в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский назначил нового уполномоченного АМКУ.

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