Зеленський затвердив перейменування двох бригад Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив перейменування 4 бригади оперативного призначення і 23 окремої бригади охорони громадського порядку Нацгвардії. Про це йдеться в указах №336/2020 та №337/2020, опублікованих на сайті Офісу президента, інформує УНН.
Так, указом №336/2020 було прийнято рішення присвоєння імені Героя України сержанта Сергія Михальчука 4 бригаді оперативного призначення Національної гвардії України.
"Ураховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання покладених завдань особовим складом 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії України, постановляю: присвоїти ім'я Героя України сержанта Сергія Михальчука 4 бригаді оперативного призначення Національної гвардії України та надалі іменувати її - 4 бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України", - йдеться у тексті указу.
Наступним указом - №337/2020 Президент розпорядився присвоїти почесне найменування 23 окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України.
"Ураховуючи бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань, високий професіоналізм особового складу 23 окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України, постановляю: присвоїти 23 окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України почесне найменування "Хортиця" та надалі іменувати її - 23 окрема бригада охорони громадського порядку "Хортиця" Національної гвардії України", - йдеться у тексті указу.
Зазначається, що обидва укази підписані Президентом 21 серпня 2020 року і набирають чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський призначив нового уповноваженого АМКУ.