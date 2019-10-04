Зеленский: осужденный в Беларуси журналист Шаройко был помилован и уже в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист Павел Шаройко был помилован и уже вернулся в Украину. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, передает УНН.
"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси до 8 лет, был помилован и уже дома в Украине!" - сообщил Глава государства.
Напомним, ранее президент Беларуси Лукашенко заявил, что готов помиловать Шаройко в обмен на задержанного в Украине белоруса.
Как сообщал УНН, Павел Шаройко был осужден в Беларуси по обвинению в шпионаже.
Ранее глава МИД Пристайко заявил, что на следующей неделе ожидается масштабный обмен.