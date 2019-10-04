Зеленський: засуджений у Білорусі журналіст Шаройко був помилуваний і уже в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Засуджений у Білорусі за шпигунство український журналіст Павло Шаройко був помилуваний і уже повернувся в Україну. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter, передає УНН.
"Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні!" - повідомив Глава держави.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Лукашенко заявив, що готовий помилувати Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса.
Як повідомляв УНН, Павло Шаройко був засуджений у Білорусі за обвинуваченням у шпигунстві.
Раніше голова МЗС Пристайко заявив, що наступного тижня очікується масштабний обмін.