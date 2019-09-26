Лукашенко готовий помилувати Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса

Так, за словами білоруського лідера, на цей рахунок навіть були домовленості з колишнім президентом України Петром Порошенком, однак українська сторона не виконала домовленості.

"Багато розмов про цих затриманих. Хоча на цю тему я з Порошенком вів розмову. Я йому показую: ось документи: відео, аудіозаписи по вашому хлопцю. Звання його - полковник. Я Петру Порошенку кажу: слухай, що ти хочеш про нас знати? Я тобі все сам розповім-покажу, документи передам. Навіщо ховатися в посольстві? Це ж негативно впливає на наші відносини. Притому ми ж його не просто схопили ні з того ні з сього. Мені принесли всі матеріали. Ми ж не били його, чи не ламали - розуміли, що це буде міжнародний скандал. І взагалі не прийнято вибивати з людини свідчення", - сказав Лукашенко.

За його словами, стосовно Павла Шаройка білоруська сторона "представила факти".

Далі постало питання щодо білоруса Юрія Політики, якого в Україні підозрюють у шпигунстві.

"Ми домовилися з Порошенком: ви хочете засудити Політику, засудіть його (у вас суд, особливо зараз, незалежний, на нього не можна натиснути), а ми засудимо Шаройка. Ну і не будемо... Шкода людей. Про обмін не йдеться. Я відразу ж помилую цю людину. Усе. Домовилися. Ми передали справу до суду, засудили його. Я готовий його помилувати. Порошенко пообіцяв - нічого не зробив. Навіть в суд не направив матеріали, тому що їх немає", - сказав білоруський лідер.

"Навіть якщо вони є, ми ж домовилися з тобою (з Порошенком - ред.). Я Порошенкові кажу: давайте зробимо, це отруює наші відносини, і люди неправильно розуміють. "Саша, все, вирішено, вирішуємо" (були слова Петра Порошенка - ред.). Чому не вирішується досі?" - зазначив Лукашенко.

Говорячи про Шаройка, Лукашенко сказав, що він в Білорусі живе "як на курорті".

"Я своїх попередив: ні в якому разі не ображати. І ми довели позицію колишнього Президента до нього. Я доручив, щоб він на мене не ображався. Я готовий виконати свої обіцянки, якщо українська сторона виконає свої", - заявив білоруський лідер.

Відповідаючи на питання, чи можливо це зробити до зустрічі з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі, Олександр Лукашенко сказав: "Та хоч завтра, але ви не встигнете, ви ж хочете Політику повести в суд".

"Ну ведіть, якщо хочете. Якщо бачите, що помилилися, вибачитеся. Неголосно. Неважливо як. Адже головне зараз не хто винен, а вирішити проблему. Відпускайте цього хлопця, якщо він не винен, і ми тихо і спокійно вирішимо це питання. Але головне, воно буде вирішене", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, український журналіст Павло Шаройко був затриманий в Мінську 25 жовтня 2017 року працівниками КДБ Білорусі і звинувачений в шпигунстві, а також створенні агентурної мережі.

Як повідомляв УНН, журналіста Шаройка в Білорусі засудили до 8 років в'язниці за шпигунство за ст. 358 КК Білорусі. Як повідомляв посол України Ігор Кизим, Шаройко перебуває у Бобруйській колонії № 1.

У Білорусі припускають, що його можуть обміняти на білоруського громадянина Юрія Політику, якого в Україні судять за обвинуваченням в зборі секретної інформації на користь іноземної держави.