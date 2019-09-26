Лукашенко готов помиловать Шаройко в обмен на задержанного в Украине белоруса

Так, по словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с прежним президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила договоренности.

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его – полковник. Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения. Притом мы же его не просто схватили ни с того ни с сего. Мне принесли все материалы. Мы же не били его, не ломали - понимали, что это будет международный скандал. И вообще не принято выбивать из человека показания", - сказал Лукашенко.

По его словам, в отношении Павла Шаройко белорусская сторона "представила факты".

Далее встал вопрос в отношении белоруса Юрия Политики, которого в Украине подозревают в шпионаже.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - сказал белорусский лидер.

"Даже если они есть, мы же договорились с тобой (с Порошенко – ред.). Я Порошенко говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. "Саша, все, заметано, решаем" (были слова Петра Порошенко – ред.). Почему не решается до сих пор?" - отметил Лукашенко.

Говоря о Шаройко, Лукашенко сказал, что он в Беларуси живет "как на курорте".

"Я своих предупредил: ни в коем случае не обижать. И мы довели позицию бывшего Президента до него. Я поручил, чтобы он на меня не обижался. Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - заявил белорусский лидер.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Александр Лукашенко сказал: "Да хоть завтра, но вы не успеете, вы же хотите Политику повести в суд".

"Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен", - заявил Лукашенко.

Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года сотрудниками КГБ Беларуси и обвинен в шпионаже, а также создании агентурной сети.

Как сообщал УНН, журналиста Шаройко в Беларуси приговорили к 8 годам тюрьмы за шпионаж по ст. 358 УК Беларуси. Как сообщал посол Украины Игорь Кизим, Шаройко находится в Бобруйской колонии № 1.

В Беларуси предполагают, что его могут обменять на белорусского гражданина Юрия Политику, которого в Украине судят по обвинению в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.