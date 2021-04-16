Зеленский пригласил представителей итальянских политсил лично посетить Донбасс

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“Должны делать больше для защиты нормального порядка в Европе и общих ценностей. Это же война не за территорию как таковую. Это давление на демократический строй на нашем континенте, это попытка лишить смысла принцип нерушимости границ в Европе и право народов самостоятельно определять свою судьбу. В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров в поддержке Украины”, — сказал Зеленский.

Детали

Так, он отметил, что Россия не прекращает попыток дестабилизации Украины, а через нее — и Европы, в том числе путем дезинформации, популяризации конспирологических теорий заговора, поддержки расколов в европейских обществах, попытки вмешиваться в выборы в разных странах, кибератак.

“Но наиболее циничным все же является то, что происходит на востоке Украины, поэтому я приглашаю представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия продолжающейся войны. Ожидаю также и на начало личных контактов с новым итальянским руководством с целью развития дальнейшего плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса. Украина и Италия имеют значительный неиспользованный потенциал и в наших экономических отношениях”, — сказал Президент.

Что было раньше

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, Россия делает из Крыма и Донбасса худшую зону, чем Чернобыль.