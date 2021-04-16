Зеленський запросив представників італійських політсил особисто відвідати Донбас

Цитата

“Маємо робити більше для захисту нормального порядку у Європі та наших спільних цінностей. Це ж війна не за територію як таку. Це тиск на демократичний лад на нашому континенті, це намагання позбавити сенсу принцип непорушності кордонів у Європі та право народів самостійно визначати свою долю. У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України”, — сказав Зеленський.

Деталі

Так, він зазначив, що Росія не припиняє спроб дестабілізації України, а через неї — і Європи, зокрема і шляхом дезінформації, популяризації конспірологічних теорій змови, підтримки розколів у європейських суспільствах, намагання втручатись у вибори в різних країнах, кібератак.

“Але найбільш цинічним все ж є те, що відбувається на сході України, тож я запрошую представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити наслідки війни, що триває. Очікую також і на започаткування особистих контактів з новим італійським керівництвом з метою розвитку подальшого плідного діалогу між нашими країнами в усіх сферах взаємного інтересу. Україна та Італія мають значний невикористаний потенціал і в наших економічних відносинах”, — сказав Президент.

Що було раніше

Як заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, Росія робить з Криму та Донбасу гіршу зону, ніж Чорнобиль.