Росія робить з Криму та Донбасу гіршу зону, ніж Чорнобиль - Зеленський

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Для Криму і Донбасу немає майбутнього без України. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, передає УНН.

Так, зі слів Зеленського, дня нього Крим і Донбас — це точно українські території, які не будуть щасливі без України.

Цитата

“Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація, — в Абхазії, Придністров’ї тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території. Отже, це буде „мертва“ територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто „мертві“ регіони, на жаль”, — сказав Президент.

Деталі

На думку Глави держави, багато цивільних людей живуть на окупованих територіях — як у полоні, але вони вважають себе українцями.

“Є люди в Криму, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть „перлиною біля моря“. Але нічого не відбулося. Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води нема. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України”, — наголосив він.

Довідково

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. В рамках візиту президент проведе зустріч з французським коллегою Еммануелем Макроном.

Також лідери проведуть перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті. На переговорах буде піднята тема стягнення російських військ до кордону з Україною.

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