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Зеленский предложил Дании присоединиться к восстановлению Украины после победы

Киев • УНН

 • 81824 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Дании присоединиться к восстановлению Украины после победы в войне с россией. Об этом он заявил во время своего обращения в парламент страны, передает корреспондент УНН.

Зеленский предложил Дании присоединиться к восстановлению Украины после победы

Цитата

"Я хочу вас пригласить присоединиться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство. Зная ваш потенциал, вашу творческую экономическую мощь, я предлагаю вашей стране взять шефство над одним из наших прекрасных регионов - после войны. Конечно, после войны", — заявил Зеленский.

Детали

В частности, Зеленский предложил стране присоединиться к восстановлению города Николаев, где сегодня в здание облгосадминистрации был нанесен ракетный удар.

Добавим

В результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской ОГА погибло уже 7 человек, еще 22 человека получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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