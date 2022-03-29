Зеленский предложил Дании присоединиться к восстановлению Украины после победы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Дании присоединиться к восстановлению Украины после победы в войне с россией. Об этом он заявил во время своего обращения в парламент страны, передает корреспондент УНН.
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"Я хочу вас пригласить присоединиться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство. Зная ваш потенциал, вашу творческую экономическую мощь, я предлагаю вашей стране взять шефство над одним из наших прекрасных регионов - после войны. Конечно, после войны", — заявил Зеленский.
Детали
В частности, Зеленский предложил стране присоединиться к восстановлению города Николаев, где сегодня в здание облгосадминистрации был нанесен ракетный удар.
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В результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской ОГА погибло уже 7 человек, еще 22 человека получили ранения.