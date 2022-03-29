Зеленський запропонував Данії приєднатися до відбудови України після перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував Данії приєднатися до відбудови України після перемоги у війні з росією. Про це він заявив під час свого звернення до парламенту країни, передає кореспондент УНН.
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"Я хочу вас запросити приєднатися до нашої ініціативи відбудови України після війни, після нашої перемоги. Ваші компанії, ваших спеціалістів запрошуємо, вашу державу. Знаючи ваш потенціал, вашу творчу економічну потугу, я пропоную вашій країні взяти шефство над одним з наших прекрасних регіонів – після війни. Авжеж, після війни", — заявив Зеленський.
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Зокрема, Зеленський запропонував країні приєднатися до відновлення міста Миколаїв, де сьогодні у будівлю облдержадміністрації був нанесений ракетний удар.
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Внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської ОДА загинуло вже 7 людей, ще 22 людини дістали поранення.