Зеленський запропонував Данії приєднатися до відбудови України після перемоги

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"Я хочу вас запросити приєднатися до нашої ініціативи відбудови України після війни, після нашої перемоги. Ваші компанії, ваших спеціалістів запрошуємо, вашу державу. Знаючи ваш потенціал, вашу творчу економічну потугу, я пропоную вашій країні взяти шефство над одним з наших прекрасних регіонів – після війни. Авжеж, після війни", — заявив Зеленський.

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Зокрема, Зеленський запропонував країні приєднатися до відновлення міста Миколаїв, де сьогодні у будівлю облдержадміністрації був нанесений ракетний удар.

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Внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської ОДА загинуло вже 7 людей, ще 22 людини дістали поранення.



