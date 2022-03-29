Внаслідок удару по будівлі Миколаївської ОДА загинуло вже 7 людей - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської ОДА загинуло вже 7 людей, ще 22 людини отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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"Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Підрозділами ДСНС України, як вказано, врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги.
Внаслідок удару, також вказано, зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверхи, без послідуючого горіння.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Доповнення
Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Більшість дивом урятувалося. Це від 50 до 100 людей.