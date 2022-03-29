В результате удара по зданию Николаевской ОГА погибло уже 7 человек - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской ОГА погибло уже 7 человек, еще 22 человека получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"По состоянию на 13:30 на месте разрушения разблокированы тела 7 погибших и 22 человека пострадало", - говорится в сообщении.
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Подразделениями ГСЧС Украины, как указано, спасено и высвобождено из-под завалов 18 человек, которые переданы бригадам скорой медицинской помощи.
Вследствие удара, также указано, разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этажи, без последующего горения.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Дополнение
Как стало известно, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.
Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек.