Зеленский заверил, что реформирование органов прокуратуры в ближайшее время будет завершено

"Самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно "долбят эту скалу". И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф, не фантастика и не исключение из правил. Мы ожидаем, что в ближайшее время процесс реформирования органов прокуратуры будет действительно успешно завершен", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, бывший Генпрокурор Эстонии готова помогать развитию украинской прокуратуры.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Офис Генпрокурора, где поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды и призвал "не становиться заложниками образа", разрушая все стереотипы.