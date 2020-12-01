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Зеленський запевнив, що реформування органів прокуратури найближчим часом буде завершено

Зеленський запевнив, що реформування органів прокуратури найближчим часом буде завершено

Київ • УНН

 • 13029 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає, що процес реформування органів прокуратури найближчим часом буде успішно завершено. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент УНН.

"Найголовніше – це саме ті правоохоронці, які щодня "лупають цю скелю". І доводять, що чесний та професійний прокурор в Україні – це не міф, не фантастика й не виняток із правил. Ми чекаємо, що найближчим часом процес реформування органів прокуратури буде дійсно успішно завершено", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, колишній Генпрокурор Естонії готова допомагати розвитку української прокуратури.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський завітав до Офісу Генпрокурора, де привітав працівників прокуратури із професійним святом, а також вручив держнагороди і закликав "не ставати заручниками образу", руйнуючи всі стереотипи.

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