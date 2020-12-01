Зеленський приїхав в ОГП: привітав прокурорів і роздав держнагороди

Так, Зеленський виступив зі словами привітання до прокурорів.

"Не давайте, будь ласка, нікому переконати вас, що система так працює й нічого неможливо з цією системою зробити. Не ставайте заручниками образу. Тим паче, серед ваших колег є чимало гідних прикладів для наслідування", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що серед понад 10 тис. працівників прокуратури "багато чесних і порядних людей".

Також він додав, що процес реформування органів прокуратури "буде найближчим часом успішно завершено" і що "на оновлену прокуратуру наше суспільство покладає великі надії".

Повідомляється, що Володимир Зеленський також вручив працівникам прокуратури держнагороди.

За його словами, завдяки працівникам прокуратури "було притягнуто до відповідальності десятки злочинців і вони доводять, що чесний та професійний прокурор в Україні – це не міф і не виняток із правил".

Нагадаємо, сьогодні професійне свято відзначають працівники прокуратури України.