Зеленський приїхав в ОГП: привітав прокурорів і роздав держнагороди
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський завітав до Офісу генпрокурора, де привітав працівників прокуратури із професійним святом, а також вручив держнагороди і закликав "не ставати заручниками образу", руйнуючи всі стереотипи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, Зеленський виступив зі словами привітання до прокурорів.
"Не давайте, будь ласка, нікому переконати вас, що система так працює й нічого неможливо з цією системою зробити. Не ставайте заручниками образу. Тим паче, серед ваших колег є чимало гідних прикладів для наслідування", - сказав Зеленський.
Він висловив переконання, що серед понад 10 тис. працівників прокуратури "багато чесних і порядних людей".
Також він додав, що процес реформування органів прокуратури "буде найближчим часом успішно завершено" і що "на оновлену прокуратуру наше суспільство покладає великі надії".
Повідомляється, що Володимир Зеленський також вручив працівникам прокуратури держнагороди.
За його словами, завдяки працівникам прокуратури "було притягнуто до відповідальності десятки злочинців і вони доводять, що чесний та професійний прокурор в Україні – це не міф і не виняток із правил".
Нагадаємо, сьогодні професійне свято відзначають працівники прокуратури України.