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Сьогодні професійне свято відзначають працівники прокуратури України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. День працівників прокуратури України відзначається щорічно як державне професійне свято 1 грудня з 2000 року, передає УНН.

Статус офіційного свята День працівника прокуратури отримав 2 листопада 2000 року після підписання відповідного Указу президентом України Леонідом Кучмою. Указ № 1190/2000 “Про День працівників прокуратури” наказує відзначати цю дату щороку 1 грудня.

Дата святкування Дня працівників прокуратури пов’язана з тим, що саме в цей день у 1991 році Верховна рада України прийняла Закон України “Про прокуратуру”, а також ряд інших нормативних актів, що регламентують діяльність цієї державної установи.

День працівників прокуратури України є робочим, якщо не випадає на вихідний день.

З 2020 року центральний орган в системі прокуратури України — Офіс Генерального прокурора. Функції прокуратури визначені Конституцією України і здійснюються з метою захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.

Як повідомляв УНН, в грудні в українців буде додатковий вихідний у зв’язку зі святкуванням католицького Різдва.

Українські Національні Новини

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