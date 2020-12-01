У грудні в українців буде додатковий вихідний

У перший місяць зими українці також відзначатимуть національні свята — День Збройних Сил України, яке святкується щорічно 6 грудня, а майже через тиждень — 12 грудня — День Сухопутних військ України.

7 грудня — День місцевого самоуправління, а 22 грудня — День енергетики та День дипломатичної служби України. Ці дати не є вихідними днями в Україні. Окрім них, у грудні відзначають багато інших професійних свят.

24 та 31 грудня напередодні Різдва та Нового року робочі дні будуть скорочені на одну годину. Новий рік 1 січня 2021 року припадає на п’ятницю, тому святкувати його українці будуть три дні поспіль — п’ятницю, суботу та неділю.

Як повідомляв УНН, в Україні планують запровадити повний локдаун через поширення COVID-19 на три тижні, обмеження можуть ввести з 24 грудня по 15 січня, проте точної дати поки немає. У МОЗ наполягають, що тритижневий локдаун Україні потрібен, оскільки у січні-лютому буде сезонна захворюваність на грип і потрібно буде госпіталізувати людей ще й з цїєю хворобою.