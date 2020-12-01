В декабре у украинцев будет дополнительный выходной
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В декабре в Украине будут праздновать католическое Рождество, благодаря которому в стране будет дополнительный выходной — 25 декабря, передает УНН.
В первый месяц зимы украинцы также будут отмечать национальный праздник — День Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 6 декабря, а почти через неделю — 12 декабря — День Сухопутных войск Украины.
7 декабря — День местного самоуправления, а 22 декабря — День энергетики и День дипломатической службы Украины. Эти даты не являются выходными днями в Украине. Кроме них в декабре отмечают много других профессиональных праздников.
24 и 31 декабря в канун Рождества и Нового года рабочие дни будут сокращены на один час. Новый год 1 января 2021 года приходится на пятницу, поэтому праздновать его украинцы будут три дня подряд — пятницу, субботу и воскресенье.
Как сообщал УНН, в Украине планируют ввести полный локдаун из-за распространения COVID-19, ограничения могут ввести с 24 декабря по 15 января, однако точной даты пока нет. В Минздраве настаивают, что трехнедельный локдаун Украине нужен, поскольку в январе-феврале будет сезонная заболеваемость гриппом и нужно будет госпитализировать людей еще и с этой болезнью.