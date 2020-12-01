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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Украины

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Украины

Киев  •  УНН

 • 24802 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. День работников прокуратуры Украины отмечается ежегодно как государственный профессиональный праздник 1 декабря с 2000 года, передает УНН.

Статус официального праздника День работника прокуратуры получил 2 ноября 2000 года после подписания соответствующего Указа президентом Украины Леонидом Кучмой. Указ № 1190/2000 “О Дне работников прокуратуры” предписывает отмечать эту дату ежегодно 1 декабря.

Дата празднования Дня работников прокуратуры связана с тем, что именно в этот день в 1991 году Верховная рада Украины приняла Закон Украины “О прокуратуре”, а также ряд других нормативных актов, регламентирующих деятельность этой государственной организации.

День работников прокуратуры Украины является рабочим, если не выпадает на выходной день.

С 2020 года центральный орган в системе прокуратуры Украины — Офис Генерального прокурора. Функции прокуратуры определены Конституцией Украины и осуществляются с целью защиты прав и свобод человека, а также интересов общества и государства.

Как сообщал УНН, в декабре у украинцев будет дополнительный выходной в связи с празднованием католического Рождества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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