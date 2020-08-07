Зеленский заверил, что на Донбассе "никто ничего не собирается сдавать"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94729 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103943 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129767 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109062 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129288 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101725 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102455 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104280 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102003 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Зеленский заверил, что на Донбассе "никто ничего не собирается сдавать"

Зеленский заверил, что на Донбассе "никто ничего не собирается сдавать"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения операции объединенных сил заявил, что никто ничего не собирается сдавать, ведь государство имеет мощную армию. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, Президент Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения операции объединенных сил подчеркнул, что украинская власть не устанет стремиться к миру и возврату украинцев и территорий, ведь этого хочет весь украинский народ.

Зеленский рассказал, что достижение мира является залогом экономического роста государства и улучшения качества жизни каждого украинца.

"Никто ничего не собирается сдавать, у нас сильная, мощная армия. Уважаем ее, поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы они возвращались живыми", - сказал Президент.

Отдельно Владимир Зеленский посетил прифронтовую Марьинку в Донецкой области и пообщался с ее жителями. Президент подчеркнул, что одним из путей к миру параллельно с переговорами в рамках "нормандского" и "минского" форматов является постоянное и настойчивое укрепление наших Вооруженных сил.

Напомним, Президент Зеленский в течение двух дней на Донбассе объехал 100 км вдоль контактной линии и проводил время с военнослужащими.

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