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"Годують - дуже потужно": Зеленський розповів, як провів два дні на Донбасі

Київ • УНН

 • 21420 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент Зеленський протягом двох днів на Донбасі об’їхав 100 км уздовж контактної лінії та проводив час з військовослужбовцями. Про це він розповів на брифінгу у Мар’їнці, передає кореспондент УНН.

"Упродовж цих двох днів... На жаль, є тільки два дні: використовуємо час, щоб повністю подивитися стан наших військових уздовж всієї контактної лінії. Дійсно, проїхали більше 100 км уздовж контактної лінії, їли з хлопцями, ночували також", - сказав Зеленський.

За його словами, дійсно зберігається "режим тиші", з боку України все під контролем.

"У нас сильна, потужна армія - поважаємо. Тому і боремося за Україну, боремося за таких героїв, щоб саме вони дійсно поверталися живими", - додав Зеленський.

Також він додав, що годують українських військових на Сході "дуже потужно".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський купив у продуктовому магазині у Бахмуті на Донеччині кави та солодощів.

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