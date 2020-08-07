"Годують - дуже потужно": Зеленський розповів, як провів два дні на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент Зеленський протягом двох днів на Донбасі об’їхав 100 км уздовж контактної лінії та проводив час з військовослужбовцями. Про це він розповів на брифінгу у Мар’їнці, передає кореспондент УНН.
"Упродовж цих двох днів... На жаль, є тільки два дні: використовуємо час, щоб повністю подивитися стан наших військових уздовж всієї контактної лінії. Дійсно, проїхали більше 100 км уздовж контактної лінії, їли з хлопцями, ночували також", - сказав Зеленський.
За його словами, дійсно зберігається "режим тиші", з боку України все під контролем.
"У нас сильна, потужна армія - поважаємо. Тому і боремося за Україну, боремося за таких героїв, щоб саме вони дійсно поверталися живими", - додав Зеленський.
Також він додав, що годують українських військових на Сході "дуже потужно".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський купив у продуктовому магазині у Бахмуті на Донеччині кави та солодощів.