"Кормят - очень мощно": Зеленский рассказал, как провел два дня на Донбассе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72196 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99174 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123647 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105565 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125446 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100772 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101672 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103785 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101867 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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"Кормят - очень мощно": Зеленский рассказал, как провел два дня на Донбассе

"Кормят - очень мощно": Зеленский рассказал, как провел два дня на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Зеленский в течение двух дней на Донбассе объехал 100 км вдоль контактной линии и проводил время с военнослужащими. Об этом он рассказал на брифинге в Марьинке, передает корреспондент УНН.

"В течение двух дней... К сожалению, есть только два дня: используем время, чтобы полностью посмотреть состояние наших военных вдоль всей контактной линии. Действительно, проехали более 100 км вдоль контактной линии, ели с ребятами, ночевали тоже", - сказал Зеленский.

По его словам, действительно соблюдается "режим тишины", со стороны Украины все под контролем.

"У нас сильная, мощная армия - уважаем. Поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы именно они действительно возвращались живыми", - добавил Зеленский.

Также он добавил, что кормят украинских военных на Востоке "очень мощно".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский купил в продуктовом магазине в Бахмуте Донецкой областе кофе и сладостей.

Украинские Национальные Новости

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