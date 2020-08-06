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19 березня, 18:06 • 85458 перегляди

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19 березня, 10:24 • 113541 перегляди

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Зеленський відвідав продуктовий магазин на Донеччині: купив солодощі та кави

Київ • УНН

 • 29018 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський купив у продуктовому магазині у Бахмуті на Донеччині кави та солодощів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині. У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей", - написав Зеленський.

Зеленський наголосив, що місцеві мешканці ходять у масках – без попереджень і нагадувань.

"На чому хочу особливо наголосити. Це дуже важливо, як на мене. Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх лише, щоб сфотографуватися. А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією", - розповів Зеленський.

За його словами, це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини.

"Вдячний за це кожному українцю. І ще. Щойно зникає "політичне підґрунтя" для спекуляцій, одразу все стає на свої місця. Тому я спокійний за наше дуже доросле та зріле суспільство", - наголосив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас, де вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу у зоні проведення ООС.

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