Зеленський відвідав продуктовий магазин на Донеччині: купив солодощі та кави

"Купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині. У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей", - написав Зеленський.

Зеленський наголосив, що місцеві мешканці ходять у масках – без попереджень і нагадувань.

"На чому хочу особливо наголосити. Це дуже важливо, як на мене. Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх лише, щоб сфотографуватися. А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією", - розповів Зеленський.

За його словами, це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини.

"Вдячний за це кожному українцю. І ще. Щойно зникає "політичне підґрунтя" для спекуляцій, одразу все стає на свої місця. Тому я спокійний за наше дуже доросле та зріле суспільство", - наголосив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас, де вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу у зоні проведення ООС.