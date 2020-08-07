Зеленський запевнив, що на Донбасі "ніхто нічого не збирається здавати"

Так, Президент Володимир Зеленський під час перебування у районі проведення Операції об'єднаних сил наголосив, що українська влада не втомиться прагнути миру та повернення українців і території, адже цього хоче весь український народ.

Зеленський розповів, що досягнення миру є запорукою економічного зростання держави та поліпшення якості життя кожного українця.

"Ніхто нічого не збирається здавати, у нас сильна, потужна армія. Поважаємо її, тому й боремося за Україну, боремося за таких героїв, щоб вони поверталися живими", – сказав Президент.

Окремо Володимир Зеленський відвідав прифронтову Мар'їнку на Донеччині та поспілкувався з її жителями. Президент наголосив, що одним зі шляхів до миру паралельно з переговорами в межах "нормандського" та "мінського" форматів є постійне та наполегливе зміцнення наших Збройних сил.

Нагадаємо, Президент Зеленський протягом двох днів на Донбасі об’їхав 100 км уздовж контактної лінії та проводив час з військовослужбовцями.