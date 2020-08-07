Зеленський запевнив, що на Донбасі "ніхто нічого не збирається здавати"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час перебування в районі проведення Операції об'єднаних сил заявив, що ніхто нічого не збирається здавати, адже держава має потужну армію. Передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
Так, Президент Володимир Зеленський під час перебування у районі проведення Операції об'єднаних сил наголосив, що українська влада не втомиться прагнути миру та повернення українців і території, адже цього хоче весь український народ.
Зеленський розповів, що досягнення миру є запорукою економічного зростання держави та поліпшення якості життя кожного українця.
"Ніхто нічого не збирається здавати, у нас сильна, потужна армія. Поважаємо її, тому й боремося за Україну, боремося за таких героїв, щоб вони поверталися живими", – сказав Президент.
Окремо Володимир Зеленський відвідав прифронтову Мар'їнку на Донеччині та поспілкувався з її жителями. Президент наголосив, що одним зі шляхів до миру паралельно з переговорами в межах "нормандського" та "мінського" форматів є постійне та наполегливе зміцнення наших Збройних сил.
Нагадаємо, Президент Зеленський протягом двох днів на Донбасі об’їхав 100 км уздовж контактної лінії та проводив час з військовослужбовцями.