Зеленский призвал мир отреагировать на вражеский удар по центру Харькова и признать Россию государством-террористом

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“Этот удар по Харькову является военным преступлением. Это является государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно. И должно быть официально. Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на эту преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах”,- заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что ракета была запущена из Белгорода, а на площади Свободы не было военной цели. Глава государства отметил, что Харьков и Киев для России сейчас наиболее важные мишени.

"Террор направлен на то, чтобы сломить нас. Они идут на нашу столицу так же, как и на Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня - это ключевой приоритет для государства. Во всех городах Украины должны сделать все, чтобы остановить врага. За это отвечают военные и гражданские власти каждого города. Но Киев - это особенно. Защитим Киев - защитим государство. Киев - это сердце нашей страны. И оно должно биться. И оно будет биться, чтобы одержала победу жизнь”, - добавил он.

Ранее

Сегодня, 1 марта, под вражеский обстрел попали здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармония и часть жилого массива. В результате обстрела оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации пострадало шесть человек, из них один ребенок. Количество погибших уточняют.