Обстріл Харківської ОДА: постраждало шестеро осіб, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок обстрілу окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації постраждало шестеро осіб, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюють. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Окрім того, загорання на покрівлі оперного театру ліквідували.
У ліквідації наслідків обстрілу бере участь понад 40 рятувальників, також залучено сім одиниць техніки.
Нагадаємо
Сьогодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.