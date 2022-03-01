Обстрел Харьковской ОГА: пострадали шесть человек, среди них ребенок

Детали

Кроме того, возгорание на кровле оперного театра ликвидировали.

В ликвидации последствий обстрела участвует более 40 спасателей, также привлечено семь единиц техники.

Напомним

Сегодня, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.