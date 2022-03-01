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15 марта, 19:03 • 75241 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118019 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111610 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106241 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91892 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91393 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80038 просмотра

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Обстрел Харьковской ОГА: пострадали шесть человек, среди них ребенок

Обстрел Харьковской ОГА: пострадали шесть человек, среди них ребенок

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. В результате обстрела оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации пострадало шесть человек, из них один ребенок. Количество погибших уточняют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

Кроме того, возгорание на кровле оперного театра ликвидировали.

В ликвидации последствий обстрела участвует более 40 спасателей, также привлечено семь единиц техники.

Напомним

Сегодня, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

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